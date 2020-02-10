النمسا: ملتزمون بتكثيف التعاون مع غرب البلقان لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر التزام بلاده بتكثيف التعاون مع دول غرب البلقان لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية وموجات تدفق اللاجئين إلى أوروبا.وقال "نيهمر"، في تصريح اليوم الإثنين، إن التنسيق الأمني مع دول غرب البلقان سوف يزداد تكثيفًا، خلال العام الجاري، مضيفًا أن الحرب ضد الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود هما عملية مستمرة، وكلتاهما تمثلان أولوية قصوى بالنسبة لنا.وأشار إلى وجود عناصر عالية الخبرة من الشرطة النمساوية منتشرة في عدة دول لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ودعم نظرائهم ضباط الشرطة في الدول الشريكة بخبراتهم ومعداتهم ذات التقنية العالية.وتابع "نيهمر" أنه بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة في اليونان وتركيا ومنطقة البلقان، يمكن ملاحظة أن هذا التعاون عبر الحدود- وخاصة مع غرب البلقان- يحتاج إلى مزيد من التوسع والتكثيف.