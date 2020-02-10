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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للانتخابات تنتهي من استعدادات «التكميلية» بالجيزة وملوي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:22 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
أشرف لاشين _ حسام محفوظ
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انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كل الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولي من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي والمقرر لها يومي باكر وبعد باكر. 

وستجري الانتخابات بالدائرة الأولي بالجيزة من خلال عدد ٨٧ لجنة فرعية تضم ٢٦٦٣٩٦ ناخبًا.

وبدائره ملوي بالمنيا من خلال ١٥٣ لجنة فرعية تضم ٤٤٤٨٦٧ ناخبًا، وتتم تلك الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل من حوالي ٣٠٠ من الساده أعضاء الجهات والهيئات القضائية اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها كما يعاونهم حوالي ألف موظف من العاملين بالدولة ويجري الآن تسليم أوراق العملية الانتخابية بمقر محكمتي ٦ أكتوبر الابتدائية والمنيا الابتدائية.

جدير بالذكر أن عملية الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً يتخللها ساعة راحة واحدة.



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