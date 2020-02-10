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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استلام مركز بورفؤاد التمويني النموذجي في بورسعيد (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:21 م
مركز بورفؤاد التمويني
مركز بورفؤاد التمويني
بورسعيد/شيماء رشاد
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استلمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، المركز التمويني النموذجي لخدمة المواطنين بمدينة بورفؤاد، تمهيدا لتشغيله تجريبيا.

أشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين، في تصريحات صحفية، إلى أن المركز يخدم نطاق مدينة بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة وسهل الطينة، وكذلك المدينة المليونية، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى بما يواكب منظومة التحول الرقمي.

وأكد أنه يعمل على تقليل المعاملات بين الموظف والمواطن من حيث أداء الخدمة وإنهاء كافة الخدمات بسهولة ويسر، دون أدنى تعقيدات حتى يشعر المواطن بالمجهود المبذول من قبل الحكومة لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

ويضم المركز صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلي، أجهزة تكييف، أجهزة كمبيوتر، ويقدم العديد من الخدمات التموينية الخاصة ببطاقة التموين من حيث تصنيف الخدمات المتمثلة في: دل التالف والفاقد، خصم أفراد وإضافة أفراد، استخراج بطاقة فصل اجتماعي، فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط، ويستقبل أيضا نقل بطاقة تموينية من محافظة لأخرى أو إلغاء بطاقة فى حالة رغبة المواطن أو فى حالة وفاة صاحب الشأن.
استلام مركز بورفؤاد التمويني النموذجي في بورسعيد (صور)
استلام مركز بورفؤاد التمويني النموذجي في بورسعيد (صور)
استلام مركز بورفؤاد التمويني النموذجي في بورسعيد (صور)
استلام مركز بورفؤاد التمويني النموذجي في بورسعيد (صور)

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