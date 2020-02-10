رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:19 م
إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
آلاء حسن
طباعة
يناقش نادي كتاب المصرية اللبنانية كتاب «إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» للكاتبة زينب عبدالرزاق، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد 16 فبراير الجاري.

ويحوي الكتاب تسعة فصول، يناقش كل فصل منها جانبًا من حياة إحسان عبدالقدوس، تستهله الكاتبة مع عالمي جده وأمه المتناقضين، ثم تناقش في الفصل الثاني التأثيرات الجمّة التي غرستها فيه أمه السيدة فاطمة اليوسف، وتناقش زينب عبدالرزاق ملفات شديدة الحساسية في العلاقة بين إحسان وفاطمة اليوسف "روزاليوسف"، خاصة حينما طردته من المجلة، وظلت عامًا كاملًا لا تخاطبه، أو تراه في مكان عام فتتجاهله، وكان وقتها صاحب أسرة وأبناء.

وتسلط زينب عبدالرزاق الضوء على أصول السيدة فاطمة اليوسف، المولودة في مدينة طرابلس اللبنانية، وعملها مع جورج أبيض ويوسف وهبي، حتى حملت لقب "سارة برنار الشرق" بعدما قامت بدور "مارجريت جوتيه" في مسرحية غادة الكاميليا.

والفصل الثالث من الكتاب هو أشد فصوله حساسية لما يحويه من تفاصيل شيقة عن النقد الصحفي الكبير الذي شنّه إحسان عبدالقدوس على ممارسات القصر، والبوليس السياسي، وهجومه على اللورد "كيلرن" في مقال عنوانه "هذا الرجل يجب أن يذهب"، اتهمه فيه أنه يتصرف كما لو كان ملك مصر، وكان ذلك بعد حادثة 4 فبراير 1942.

يسرد الكتاب أيضًا تفاصيل سجن إحسان في عهد الثورة، ومحاولات عبدالناصر استرضاءه بعد الحبس، وكذلك تصميم إحسان على رفض الاتصال بالسادات للتدخل للإفراج عن ابنه المقبوض عليه في أحداث سبتمبر 1981.

كتاب زينب عبدالرزاق "إحسان عبدالقدوس.. معارك الحب والسياسة"، ليس مجرد سيرة أخرى توثق لحياة إحسان عبدالقدوس، بل إعادة قراءة حديثة لسيرة أديب كبير مزوّدة بالعديد من الصور لإحسان عبدالقدوس في مواضع ومناسبات مختلفة، إضافة إلى أربع رسائل ووثائق خاصة تُنشر هنا للمرة الأولى، منها رسالة إلى طه حسين عميد الأدب العربي، ورسالة إلى علي صبري، ورسالتين إحداهما عن قضية الأسلحة الفاسدة التي فجّرها إحسان عبدالقدوس، حصلت عليها المؤلفة من نجل إحسان المهندس أحمد عبدالقدوس، معروضة في متن الكتاب.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

منذ يوم

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

منذ يومين

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

منذ ساعة و نصف

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

الصور

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

الأكثر قراءة

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

«إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

24 فرقة عالمية ومصرية تشارك بـ«أسوان الدولى» للثقافة

وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية

فعاليات ثقافية وفنية بمتحف النسيج الخميس المقبل