«إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

يناقش نادي كتاب المصرية اللبنانية كتاب «إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» للكاتبة زينب عبدالرزاق، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد 16 فبراير الجاري.ويحوي الكتاب تسعة فصول، يناقش كل فصل منها جانبًا من حياة إحسان عبدالقدوس، تستهله الكاتبة مع عالمي جده وأمه المتناقضين، ثم تناقش في الفصل الثاني التأثيرات الجمّة التي غرستها فيه أمه السيدة فاطمة اليوسف، وتناقش زينب عبدالرزاق ملفات شديدة الحساسية في العلاقة بين إحسان وفاطمة اليوسف "روزاليوسف"، خاصة حينما طردته من المجلة، وظلت عامًا كاملًا لا تخاطبه، أو تراه في مكان عام فتتجاهله، وكان وقتها صاحب أسرة وأبناء.وتسلط زينب عبدالرزاق الضوء على أصول السيدة فاطمة اليوسف، المولودة في مدينة طرابلس اللبنانية، وعملها مع جورج أبيض ويوسف وهبي، حتى حملت لقب "سارة برنار الشرق" بعدما قامت بدور "مارجريت جوتيه" في مسرحية غادة الكاميليا.والفصل الثالث من الكتاب هو أشد فصوله حساسية لما يحويه من تفاصيل شيقة عن النقد الصحفي الكبير الذي شنّه إحسان عبدالقدوس على ممارسات القصر، والبوليس السياسي، وهجومه على اللورد "كيلرن" في مقال عنوانه "هذا الرجل يجب أن يذهب"، اتهمه فيه أنه يتصرف كما لو كان ملك مصر، وكان ذلك بعد حادثة 4 فبراير 1942.يسرد الكتاب أيضًا تفاصيل سجن إحسان في عهد الثورة، ومحاولات عبدالناصر استرضاءه بعد الحبس، وكذلك تصميم إحسان على رفض الاتصال بالسادات للتدخل للإفراج عن ابنه المقبوض عليه في أحداث سبتمبر 1981.كتاب زينب عبدالرزاق "إحسان عبدالقدوس.. معارك الحب والسياسة"، ليس مجرد سيرة أخرى توثق لحياة إحسان عبدالقدوس، بل إعادة قراءة حديثة لسيرة أديب كبير مزوّدة بالعديد من الصور لإحسان عبدالقدوس في مواضع ومناسبات مختلفة، إضافة إلى أربع رسائل ووثائق خاصة تُنشر هنا للمرة الأولى، منها رسالة إلى طه حسين عميد الأدب العربي، ورسالة إلى علي صبري، ورسالتين إحداهما عن قضية الأسلحة الفاسدة التي فجّرها إحسان عبدالقدوس، حصلت عليها المؤلفة من نجل إحسان المهندس أحمد عبدالقدوس، معروضة في متن الكتاب.