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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد جلسة صلح بقرية الرحمانية قبلي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:19 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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عقدت لجنة المصالحات الثأرية بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، صلح القودة بين عائلتي آل كحول وآل فرج بقرية الرحمانية قبلي بمدينة نجع حمادي، وذلك تحت رعاية الأزهر الشريف، وشهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا الجلسة.

وفي بداية كلمته نقل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، تحيات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لطرفي الصلح وجميع الحاضرين مقدما شكره لأبناء العائلتين لنبذ الخلافات واتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة وارتضائهم وسعيهم إلى الصلح داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وأن يهدي جميع المتخاصمين وأن يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة كما قدم نائب محافظ قنا شكره لأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح.

كما نقل الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لجميع الحاضرين مؤكدا أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب ديني وعمل سامي حثت عليه جميع الأديان السماوية لنشر الألفة والمحبة والأمن والأمان والسلام بين المواطنين معربا عن أمله فى استمرار عقد المصالحات بين الأطراف المتخاصمة والوصول بقنا إلى محافظة خالية من الخصومات الثأرية.

وخلال الصلح تبادل أطراف الخصومة التصافح والعناق مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا وسط الابتهاج بإتمام الصلح بتراضي الطرفين وطي صفحة الخلاف بينهما وفى الختام قام الدكتور حازم عمر ونائب مدير الأمن والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بمصافحة أطراف الخصومة وقاموا بتهنئتهم بمناسبة إتمام الصلح فيما بينهم.

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