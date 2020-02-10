خالد سليم يتألق فى جلسة تصوير شاطئية

خضع المطرب خالد سليم لجلسة تصوير حديثة بإطلالة شتوية تتميز بالبساطة على شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية.وجاءت الجلسة عقب عودته من لبنان وتواجده بعروس المتوسط لتصوير فيديو كليب جديد بعنوان "اللي فات مات" يطرحه في مفاجأة لجمهوره، خلال الأيام المقبلة.الأغنية الجديدة نتاج تعاون مثمر بين "سليم" وعدد من صناع الموسيقى المميزين، حيث كتبها ولحنها عزيز الشافعي وقام بالتوزيع أحمد عادل والميكس والماسترينج لأحمد محروس.وبسعى خالد سليم لتقديم عدة أغنيات والتواجد فنيا عبر أعمال تقدم قيمة فنية لجمهوره من أغنيات وأعمال درامية وسينمائية.