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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: عقوبات الولايات المتحدة غير قانونية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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اتهمت روسيا، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، بمواصلة "واشنطن" فرض عقوبات غير قانونية لحماية وضمان مصالحها، وذلك تعقيبًا على العقوبات الجديدة المحتمل فرضها على موسكو.

وقال بيسكوف- في تصريحات صحفية: "للأسف، تستخدم الولايات المتحدة وعدد من الدول فرض القيود التجارية وغيرها من القيود غير القانونية بالنسبة للقانون الدولي، ضد دول أخرى".

وأضاف أن هذه الدول لجأت إلى فرض العقوبات والقيود في الآونة الأخيرة لضمان مصالحها الخاصة في التجارة الدولية والشئون الاقتصادية، مؤكدًا أن روسيا ترفض دائمًا مثل تلك القيود والعقوبات غير القانونية.

وتابع بيسكوف: نعتقد أن هذه السياسة مدمرة، ونعتقد أن العديد من الدول تعاني من هذه السياسة، كما نرى أنها تتعارض مع القانون الدولي، لذلك فمن الضروري تقييم كل حالة بعينها بانتباه شديد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن موسكو معتادة على تهديدات واشنطن للشركات، بما في ذلك تهديدها بفرض عقوبات جديدة على شركة "روس نفط" الروسية لتعاونها مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

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