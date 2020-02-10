رئيس جامعة سوهاج يفتتح المؤتمر السنوى للأطباء الجدد



شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى للأطباء الجدد الذي تنظمه نقابة الأطباء بالمحافظة بعنوان "آلية التعامل في القطاع الصحي"، بالتعاون مع مديرية الصحة ومستشفى سوهاج الجامعي في الفترة من 9 حتى 12 فبراير الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من الأساتذة المتخصصين والقيادات الصحية وشباب الأطباء.



وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور أحمد عزيز إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للمساهمة بصورة فعالة في حل المشاكل الصحية ومسايرة التطور السريع فى البحوث الطبية، إلى جانب الإسهام في توفير الرعاية الصحية للمرضى وتقديم العلاج اللازم، وكذلك تعبئة كافة الإمكانيات المادية والعلمية التي تيسر للأطباء القيام بواجبهم على أكمل وجه، مضيفًا أن المؤتمر يقدم رسالة هامة وهى التواصل بين جيل الرواد والخبراء وجيل الشباب للإستفادة من الخبرات المتميزة، وصقل مهارات جيل الشباب وتحقيق أكبر قدر من الإستفادة من الأساتذة المتخصصين في كافة المجالات الطبية.







وأوضح الدكتور محمود فهمي، أن النقابة تتبنى برنامجًا مكثفًا والزاميًا لشباب الأطباء قبل التقدم لامتحان الامتياز حول أخلاقيات الطب وقانون المهنة، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر يتمثل فى تأهيل الأطباء للوصول إلى المعرفة والمهارات التى تفيدهم فى مجال الطب وإرشادهم لمزيد من الدراسات والتدريب داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى استثمار خبرات الرواد لنقل معارفهم الطبية لجيل الشباب عن طريق المؤتمرات وورش العمل، متمنيًا بأن يستفيدوا بأكبر قدر ممكن من الأساتذة والمحاضرين.

ومن جانبه، أضاف الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن المؤتمر يستهدف طلاب الامتياز لتجهيزهم للعمل الميداني في القطاع الصحي، وتدريبهم على مهارات الاتصال والتعامل مع المرضى وذويهم سواء في العيادات الخارجية، الوحدات الصحية، الاستقبال والطوارئ، مشيرًا إلى أن المؤتمر يضم حزمة من المعارف والمهارات التى يحتاجها الأطباء فى حياتهم العملية بحضور نخبة من الخبراء فى المجال الطبى.وأوضح الدكتور محمود فهمي، أن النقابة تتبنى برنامجًا مكثفًا والزاميًا لشباب الأطباء قبل التقدم لامتحان الامتياز حول أخلاقيات الطب وقانون المهنة، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر يتمثل فى تأهيل الأطباء للوصول إلى المعرفة والمهارات التى تفيدهم فى مجال الطب وإرشادهم لمزيد من الدراسات والتدريب داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى استثمار خبرات الرواد لنقل معارفهم الطبية لجيل الشباب عن طريق المؤتمرات وورش العمل، متمنيًا بأن يستفيدوا بأكبر قدر ممكن من الأساتذة والمحاضرين.





وأشاد الدكتور حسان النعماني، بالدور الذي تبذله الجامعة لتطوير أداء الأطباء في المستشفيات، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والتطبيقي لهم، والذي يسير جنباََ إلى جنب مع تطوير المستشفيات الجامعية وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة بكافة الأقسام والوحدات الطبية، وتجهيز العيادات الخارجية التابعة لهذه المستشفيات لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين. وقال الدكتور هاني جميعة، إن التحديات التى تشهدها مهنة الطب الآن تتطلب المزيد من المهارات والمعارف ليقوم الأطباء بواجبهم الأمثل لتقديم أفضل خدمة طبية، مضيفًا أن المؤتمر يتضمن العديد من الدورات التدريبية التي تأتي في إطار سياسة التدريب والتعليم المستمر خاصة لشباب الأطباء، حيث يشمل البرنامج التدريبي تخصصات الجراحة، الباطنة والقلب، النساء والتوليد، الأطفال والعظام.وأشاد الدكتور حسان النعماني، بالدور الذي تبذله الجامعة لتطوير أداء الأطباء في المستشفيات، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والتطبيقي لهم، والذي يسير جنباََ إلى جنب مع تطوير المستشفيات الجامعية وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة بكافة الأقسام والوحدات الطبية، وتجهيز العيادات الخارجية التابعة لهذه المستشفيات لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه 100 متدرب من أطباء الامتياز، كما ضمت لجنة الإعداد للمؤتمر كل من الدكتور هيثم محي رشوان الأمين المساعد بالنقابة، الدكتور محمود عبداللاه أمين الصندوق، الدكتور إسحق إبراهيم أمين نقابة الأطباء، الدكتور كمال الشرقاوي مقرر اللجنة العلمية، الدكتور اسحق صبحى وكيل النقابة، الدكتور طارق منصور منسق المؤتمر، الدكتورة إيمان سلامة عضو نقابة أطباء مصر.