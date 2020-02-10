باحث فى الشأن التركى: حقوق الإنسان فى أنقرة تعانى من أزمة

قال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي، إن حقوق الإنسان في تركيا تعاني من أزمة منذ الانقلاب المزعوم في عام 2016، خاصة عقب اعتقال الكثير من الأتراك حتى الذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة.وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف حقوق الإنسان، سيظل استخدامه قائمًا، خاصة بعد تراجع مكانة حزب أردوغان داخل تركيا، وتنامي حالة الاستقطاب في الداخل، وظهور المعارضة بشكل أقوى.وذكر أنه جرى اعتقال نحو 170 ألف شخص بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، مؤكدًا أن هناك إصرارًا على استخدام هذا الملف، وهو ما أثر على صورة تركيا الخارجية، وتراجعت مكانتها في مؤشرات الحرية.