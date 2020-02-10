فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في البرنامج التدريبي بصحة الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، فتح باب القبول والتسجيل، اليوم الإثنين، للراغبين فى البرنامج التدريبى للدفعة السابعة للعام "2019- 2020"، لإعداد قادة المؤسسات الصحية، بالتعاون مع أكاديمية للدراسات المتقدمة والتعليم المستمر، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور.وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن هذا البرنامج يستهدف جميع فئات العاملين بالقطاع الصحي، أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة وعلاج طبيعي، وتمريض، وكيمائيين وفنيين، وإداريين، لافتًا إلى أن الدراسة بالبرنامج ستنطلق أول مارس المقبل.وأضاف، أن محتوى البرنامج التدريبى، إدارة مستشفيات، وأساسيات الجودة والاعتماد بالمؤسسات الصحية، ومكافحة عدوى، والتخطيط الاستراتيجي للقطاع، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وإدارة الأزمات والكوارث الطبية، ومهارات الإشراف والقيادة،والحقوق والواجبات القانونية والمالية للعاملين بالقطاع الصحي في ضوء قانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية (قانون الكادر).