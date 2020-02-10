رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يطلق دورات تدريب على معايير جائزة التميز الحكومي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الدورات التدريبية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط، تحت عنوان "تدريب سفراء التميز الحكومي"، وذلك للتدريب والتأهيل على معايير جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، وبحضور أحمد شعبان نائب المحافظ.

حيث عبر اللواء أشرف عطية عن تقديره للمجهودات المبذولة من المنظمين والمتخصصين والمتدربين القائمين على تنظيم هذه الدورات وهو الذي يعكس روح التعاون والتنسيق المتواصل بين محافظة أسوان ووزارة التخطيط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى الاهتمام المستمر بتطوير منظومة العمل والأداء الحكومي لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم "الحوكمة" يساهم فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، بجانب تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

أكد أشرف عطية على ضرورة الاستفادة المثلى من التدريب وموضوعاته الحيوية التي تشمل التعريف بمفاهيم التميز الحكومي ومحاوره ومعاييره المتعددة، بالإضافة إلى فئات جائزة مصر للتميز الحكومى 2020، وشرح آليات وأساليب التقييم.

وذلك من أجل الالتزام بتطبيق كافة المعايير اللازمة للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي، وحصد المراكز الأولى فيها ولاسيما أن محافظة أسوان قد حققت مراكز متقدمة بنفس المسابقة في نسختها الأولى العام الماضي.

ووجه بضرورة إعداد تقرير شامل يتضمن كافة النتائج والتوصيات التي ستسفر عنها الدورات التدريبية وعرضها عليه شخصيا من أجل اتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف المديريات والجهات التنفيذية مع توفير كافة المعلومات والتسهيلات المطلوبة لإعداد الملف المشارك في المسابقة وضمان تحقيق التمثيل المشرف للمحافظة في هذه الجائزة الحكومية الهامة.

وأشار "عطية" إلى أنه هذه المسابقة تهدف لنشر ثقافة التميز وتطوير جودة الخدمات الحكومية ودعم التنافسية المؤسسية والعمل الجماعى وروح الفريق الواحد لإحداث نقلة فى الآداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز التنفيذى من خلال تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التمييز، وهو ما ينعكس بدوره على الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

أوضح محافظ أسوان أن الدورات التدريبية تستمر على مدار يومين متتاليين وتستهدف تدريب 140 من العاملين بالمحليات سواء على مستوى المدينة أو الحي أو القرية، بالإضافة إلى العاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب الصحة والشهر العقارى والبريد والتأهيل الاجتماعي على مستوى المحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ يوم

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

منذ يوم

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

الصور

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

الأكثر قراءة

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

«إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

24 فرقة عالمية ومصرية تشارك بـ«أسوان الدولى» للثقافة

وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية

فعاليات ثقافية وفنية بمتحف النسيج الخميس المقبل