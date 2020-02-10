محافظ أسوان يطلق دورات تدريب على معايير جائزة التميز الحكومي

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الدورات التدريبية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط، تحت عنوان "تدريب سفراء التميز الحكومي"، وذلك للتدريب والتأهيل على معايير جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، وبحضور أحمد شعبان نائب المحافظ.حيث عبر اللواء أشرف عطية عن تقديره للمجهودات المبذولة من المنظمين والمتخصصين والمتدربين القائمين على تنظيم هذه الدورات وهو الذي يعكس روح التعاون والتنسيق المتواصل بين محافظة أسوان ووزارة التخطيط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.ولفت إلى الاهتمام المستمر بتطوير منظومة العمل والأداء الحكومي لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم "الحوكمة" يساهم فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، بجانب تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".أكد أشرف عطية على ضرورة الاستفادة المثلى من التدريب وموضوعاته الحيوية التي تشمل التعريف بمفاهيم التميز الحكومي ومحاوره ومعاييره المتعددة، بالإضافة إلى فئات جائزة مصر للتميز الحكومى 2020، وشرح آليات وأساليب التقييم.وذلك من أجل الالتزام بتطبيق كافة المعايير اللازمة للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي، وحصد المراكز الأولى فيها ولاسيما أن محافظة أسوان قد حققت مراكز متقدمة بنفس المسابقة في نسختها الأولى العام الماضي.ووجه بضرورة إعداد تقرير شامل يتضمن كافة النتائج والتوصيات التي ستسفر عنها الدورات التدريبية وعرضها عليه شخصيا من أجل اتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف المديريات والجهات التنفيذية مع توفير كافة المعلومات والتسهيلات المطلوبة لإعداد الملف المشارك في المسابقة وضمان تحقيق التمثيل المشرف للمحافظة في هذه الجائزة الحكومية الهامة.وأشار "عطية" إلى أنه هذه المسابقة تهدف لنشر ثقافة التميز وتطوير جودة الخدمات الحكومية ودعم التنافسية المؤسسية والعمل الجماعى وروح الفريق الواحد لإحداث نقلة فى الآداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز التنفيذى من خلال تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التمييز، وهو ما ينعكس بدوره على الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.أوضح محافظ أسوان أن الدورات التدريبية تستمر على مدار يومين متتاليين وتستهدف تدريب 140 من العاملين بالمحليات سواء على مستوى المدينة أو الحي أو القرية، بالإضافة إلى العاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب الصحة والشهر العقارى والبريد والتأهيل الاجتماعي على مستوى المحافظة.