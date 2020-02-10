الجيش اليمني: تفكيك ألغام زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني من تفكيك 7 ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر، غرب جزيرة "سانا"، بالقرب من المياه الدولية.وأفاد "المرصد اليمني للألغام"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية فككت 7 ألغام بحرية للحوثيين، وأنه تم العثور على هذه الألغام قرب جزيرة "سانا" الواقعة في البحر الأحمر، قبالة مديرية "ميدي" بمحافظة "حجة" شمال غرب اليمن.وكان المتحدث باسم "قوات تحالف دعم الشرعية"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن استمرار ميليشيا الحوثي في زراعة الألغام البحرية يمثل تهديدًا حقيقيًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق "باب المندب"، وجنوب البحر الأحمر.وأدى انفجار الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر إلى مقتل عشرات الصيادين اليمنيين، وتوقف عملية الصيد نتيجة كثافة الألغام البحرية التي زرعت في البحر.