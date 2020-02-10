الجيزة تنعى شهيد الواجب النقيب أحمد خالد صلاح

نعت محافظة الجيزة شهيد الواجب الوطني النقيب أحمد خالد صلاح، والذي استشهد بشمال سيناء.تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي وأسرة الشهيد في استشهاد ابن محافظة الجيزة.وأكد "راشد" في نعيه أن كل محاولة جبانة للنيل من وطننا العزيز لن تزيد أبناءه الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصرارًا على الدفاع عن أرض ومقدرات وطنهم.