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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة تنعى شهيد الواجب النقيب أحمد خالد صلاح

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:08 م
النقيب أحمد خالد
النقيب أحمد خالد صلاح
مصطفى عبدالله
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نعت محافظة الجيزة شهيد الواجب الوطني النقيب أحمد خالد صلاح، والذي استشهد بشمال سيناء.

تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي وأسرة الشهيد في استشهاد ابن محافظة الجيزة.

وأكد "راشد" في نعيه أن كل محاولة جبانة للنيل من وطننا العزيز لن تزيد أبناءه الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصرارًا على الدفاع عن أرض ومقدرات وطنهم.

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