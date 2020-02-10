«جولدمان ساكس» يحذر تركيا من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى

أكد موقع "أحوال" التركي، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مما يتسبب في زيادة الضغط على معدلات التضخم.وقال الموقع إن بنك جولد مان ساكس ومؤسسات ومورات أونور وكليمنز جراف قالت في تقرير، إن البنك المركزي قد يضطر إلى زيادة أسعار الفائدة العام المقبل، ليعكس المسار بعد خفضه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، ما يزيد من مخاطر زيادة معدلات التضخم، وبالتالي تقلبات سعر صرف الليرة.وقال أونور وغراف: "ديناميات التضخم الأخيرة والنمو في إجمالي الأموال، في رأينا، تزيد أيضًا من خطر تجدد تقلب الليرة".وقال جولدمان إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 10.75% بنهاية الربع الأول، حيث تصل أسعار الفائدة إلى 11.25% في الوقت الحالي.