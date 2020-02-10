شهود: إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب يقود لوضع تعريف للإرهاب

قال اللواء ناجي شهود، الخبير العسكري، إن اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب أثناء استضافة مصر للقمة إفريقية، جاء من واقع مسئوليات مصر تجاه القارة، وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن تشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب يقود العالم إلى وضع تعريف محدد للإرهاب.وأضاف "شهود"، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: إذا نجح هذا الاقتراح ستكون هناك قوة إفريقية ضخمة لمحاربة الإرهاب والتطرف، مشددًا على أن ذلك المقترح يجب تنفيذه على أرض الواقع، ووضع آليات لمعرفة كيفية مقاومة الإرهاب، مشددًا على أنه يجب على كل الدول على مستوي العالم، وأيضًا المجتمع العربي وضع تعريف محدد لأشكال الإرهاب.