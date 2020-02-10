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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملة للتوعية ضد «كورونا» بتمريض عين شمس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:20 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسراء جمال
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في إطار خطة جامعة عين شمس الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، نظمت وحدة إدارة الأزمات والكوارث، التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض حملة توعوية عن طرق الوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك تحت رعاية الدكتورة سحر موسى، عميد الكلية وإشراف الدكتورة هيام رفعت وكيلة الكلية لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رانيا عبد الحميد، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية.

حاضر بالندوة الدكتورة شيماء فتحي، مدرس تمريض صحة المجتمع، وشهدت الندوة حضورا كثيفا من جميع منسوبي الكلية من الطلاب والإداريين والعمال.

كما ضمت فعاليات الحملة توزيع مطويات على الطلبة عن طرق الوقاية من الفيروس، هذا إلى جانب عرض فيلم على شاشة مدخل الكلية بشكل مستمر عن طرق الوقاية كما تم تجهيز غرفة عزل بالكلية لاستقبال أى حالات يشتبه في إصابتها لحين تحويلها لمستشفى الصدر أو الحميات، ومن المقرر أن تستمر الحملة على مدار أسبوع.
حملة للتوعية ضد «كورونا» بتمريض عين شمس
حملة للتوعية ضد «كورونا» بتمريض عين شمس
حملة للتوعية ضد «كورونا» بتمريض عين شمس
حملة للتوعية ضد «كورونا» بتمريض عين شمس

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