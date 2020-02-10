محمد توفيق عضوًا بلجنة قطاع العلوم الأساسية بـ«الأعلى للجامعات»

أصدر المجلس الأعلي للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور محمد توفيق شعبان، أستاذ الميكروبيولوجي وعميد كلية العلوم جامعة المنوفية السابق، عضوًا في لجنة التخطيط للجان قطاع التعليم الجامعى فى دورته الحالية 2018-2021 بلجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.وتقدم توفيق بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور معوض الخولى، رئيس لجنة العلوم الأساسية ورئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لثقتهم الغالية.