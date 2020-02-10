رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:15 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
أسامة الشندويلي
طباعة
كشف مصدر بقطاع الأعمال العام عن اجتماع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بعدد من رؤساء الشركات القابضة، اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الوزير اجتمع مع كل من رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة في إطار متابعة المشروعات المتعلقة بالاستثمار وتدخل تضمن خطة الوزارة لتطوير الشركات وزيادة إيراداتها.

ومن المقرر أن يناقش الوزير مع الشركة القابضة للنقل المساهمات الخاصة بتأسيس أول شركة للوساطة ضمن مبادرة جسور لدعم حركة التجارة الخارجية في إفريقيا.

كما يناقش الوزير مع الشركة القابضة للأدوية خطة تطوير فروع الشركة المصرية للأدوية، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعلقة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة.

وصرح هشام توفيق لـ "الدستور"، في وقت سابق، بأن الوزارة ستعلن في وقت قريب طرح الأصول غير المستغلة للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى توقعاته باستئناف برنامج الطروحات الحكومية، قبل نهاية شهر يونيو المقبل، والذي تحتوي المرحلة الأولى به على الشرقية للدخان، وتم طرحها وتتبقى شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إسكندرية لتداول الحاويات وشركة أبو قير للأسمدة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار غزيرة تخمد حرائق غابات أستراليا

منذ حوالي 19 ساعة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

منذ يوم

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

الصور

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

الأكثر قراءة

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

قبرص تتحدى تركيا بشأن خطط التنقيب عن الغاز

بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية

فعاليات ثقافية وفنية بمتحف النسيج الخميس المقبل

22 عرضا و7 دول بمهرجان «حكاوي» الدولي مارس المقبل

افتتاح «دنيا» لـ فتحى عفيفى بـ«خان المغربى» اليوم