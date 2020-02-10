تفاصيل اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة

كشف مصدر بقطاع الأعمال العام عن اجتماع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بعدد من رؤساء الشركات القابضة، اليوم الإثنين.وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الوزير اجتمع مع كل من رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة في إطار متابعة المشروعات المتعلقة بالاستثمار وتدخل تضمن خطة الوزارة لتطوير الشركات وزيادة إيراداتها.ومن المقرر أن يناقش الوزير مع الشركة القابضة للنقل المساهمات الخاصة بتأسيس أول شركة للوساطة ضمن مبادرة جسور لدعم حركة التجارة الخارجية في إفريقيا.كما يناقش الوزير مع الشركة القابضة للأدوية خطة تطوير فروع الشركة المصرية للأدوية، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعلقة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة.وصرح هشام توفيق لـ "الدستور"، في وقت سابق، بأن الوزارة ستعلن في وقت قريب طرح الأصول غير المستغلة للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى توقعاته باستئناف برنامج الطروحات الحكومية، قبل نهاية شهر يونيو المقبل، والذي تحتوي المرحلة الأولى به على الشرقية للدخان، وتم طرحها وتتبقى شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إسكندرية لتداول الحاويات وشركة أبو قير للأسمدة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.