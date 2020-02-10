سلاف فواخرجى تنشر آخر مقطع صوتى لـ نادية لطفى
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:13 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تسجيلا صوتيا للفنانة الراحلة نادية لطفي.
وعلقت سلاف فواخرجي على المقطع الصوتي، قائلة: "آخر تسجيل صوتي بصوت الكبيرة #نادية_لطفي، كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني، نادية النديّة الممطرة والكريمة والسخية بكل ما هو جميل، معرفتك وحبُّك نعمة من الله أشكره عليها، أستاذة الحب والفن والفكر، رحمك الله يا نوارة القلوب".
ووجهت الفنانة السورية الشكر لصديقتها الإعلامية الجزائرية رابحة عشيت، التي كانت سبب تعارفها بالفنانة الراحلة، قائلة: "شكرا للصديقة والأخت الإعلامية الجزائرية #رابحة_عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى #نادية_لطفي، وعزائي لك كبير لأني أدرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك وإخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك إلى جانبها". شاهد
وعلقت سلاف فواخرجي على المقطع الصوتي، قائلة: "آخر تسجيل صوتي بصوت الكبيرة #نادية_لطفي، كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني، نادية النديّة الممطرة والكريمة والسخية بكل ما هو جميل، معرفتك وحبُّك نعمة من الله أشكره عليها، أستاذة الحب والفن والفكر، رحمك الله يا نوارة القلوب".
ووجهت الفنانة السورية الشكر لصديقتها الإعلامية الجزائرية رابحة عشيت، التي كانت سبب تعارفها بالفنانة الراحلة، قائلة: "شكرا للصديقة والأخت الإعلامية الجزائرية #رابحة_عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى #نادية_لطفي، وعزائي لك كبير لأني أدرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك وإخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك إلى جانبها". شاهد