الإحصاء: 139 منطقة أثرية فى مصر يزورها 7.7 مليون سنويًا

أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد المناطق الأثرية الإسلامية والقبطية والفرعونية بلغ 139 منطقة على مستوى محافظات الجمهورية، تتركز غالبيتها بمحافظتي القاهرة والأقصر بـ31، و30 منطقة بالترتيب.ولفت جهاز الإحصاء، في تقريره، إلى أن عدد المناطق الأثرية بمحافظتى أسوان والجيزة وصل لـ15 منطقة أثرية، والإسكندرية 12، والمنيا والوادي الجديد 8، والبحيرة والفيوم 3 مناطق، وفقًا لآخر حصر حتى عام 2017.كما أظهرت بيانات الإحصاء، أن عدد زائرى المناطق الأثرية بلغ 7.7 مليون زائر سنويًا، توافد معظمهم على محافظة الجيزة بعدد 2.4 مليون زائر، الأقصر بعدد 1.8 مليون زائر، والقاهرة 1.6 مليون زائر، وأسوان 967 ألف زائر، والإسكندرية 633 ألف زائر.