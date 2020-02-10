نظر استئناف مجدى عبدالغنى على حبسه فى قضية الميراث.. 18 مارس

حددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة 18 مارس المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.كان عبد الغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقاربه أقاموا دعوى ضده، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.وصدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده فى المعارضة.كشف "عبد الغني" عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائي ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.