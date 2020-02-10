اجتماع عاجل بين أردوغان ووزير دفاعه
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:09 م
مروة عنبرطباعة
أفادت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع خلوصي آكار، وذلك عقب مقتل 5 جنود أتراك في سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، عن مقتل 5 جنود أتراك وإصابة خمسة آخرين في هجوم قوات الجيش السوري على نقطة المراقبة في تفتناز بإدلب شمالي سوريا.
على جانب آخر، أكدت الوزارة أن القوات التركية ردت على استهداف نقطة المراقبة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، عن مقتل 5 جنود أتراك وإصابة خمسة آخرين في هجوم قوات الجيش السوري على نقطة المراقبة في تفتناز بإدلب شمالي سوريا.
على جانب آخر، أكدت الوزارة أن القوات التركية ردت على استهداف نقطة المراقبة.