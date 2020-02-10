اجتماع عاجل بين أردوغان ووزير دفاعه

أفادت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيعقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع خلوصي آكار، وذلك عقب مقتل 5 جنود أتراك في سوريا.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، عن مقتل 5 جنود أتراك وإصابة خمسة آخرين في هجوم قوات الجيش السوري على نقطة المراقبة في تفتناز بإدلب شمالي سوريا.على جانب آخر، أكدت الوزارة أن القوات التركية ردت على استهداف نقطة المراقبة.