أسعار الذهب مستقرة فى منتصف تعاملات الإثنين

سجلت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن عيار 18 سجل نحو 589 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 21 نحو 688 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار 24 نحو 786 جنيهًا للجرام.وعن أسعار الجنيه الذهب سجل نحو 5504 جنيهات، ولفت إلى أن الأوقية الذهب سجلت 1570 دولارًا.