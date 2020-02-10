مؤلف «اختراق 2» يعلن بدء التصوير

أعلن المؤلف محمود حمدان، عن انطلاق تصوير مسلسل "اختراق 2"، اليوم الإثنين، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد عيد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.وشارك "حمدان" صورة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، بدء تصوير مسلسل اختراق 2".العمل تأليف محمود حمدان، فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، وبطولة كل من طلال السدر، أحمد عيد، مي سليم، نضال نجم، راندا البحيري، مها منصور، محمد العيسى، ومجموعة كبيرة من نجوم الخليج والوطن العربي.وينتمي المسلسل لنوعية الأكشن والساسبنس، حيث عرض الجزء الأول في شهر رمضان الماضي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الخليج.وتدور أحداث المسلسل حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، وذلك من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطًا رغم أنفه ضمن جماعة إرهابية، إخراج محمد لطفي، تأليف طلال السدر، وشارك في بطولة الجزء الأول عبدالمحسن النمر وفادي أندراوس وطلال السدر، والفنان أحمد فريد.