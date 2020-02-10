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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زوجة تهرب من منزلها وتهدد بالانتحار عبر السوشيال ميديا بالشرقية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:02 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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هربت ربة منزل من منزلها، اليوم، بعد أن تركت رسالة صوتية على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تنذر بإقدامها على الانتحار بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة.

نشرت "رغدة. م. ش"، مقيمة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، تسجيلًا صوتيًا مباشرًا على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه عن رغبتها في الانتحار، وتبكي طالبة من أولادها أن يسامحوها، قائلة إنها لا تستطيع تحمل الدنيا وترى الكراهية فى عيون كل من حولها، ليتفاعل مع البث المسجل العديد من أصدقائها ويحاولون تهدئتها.

أعلن زوجها عن خروجها في الصباح الباكر تاركة كل متعلقاتها، وناشد كل من يراها أن يحاول إيقافها وردعها عن الانتحار لمرورها بأزمة نفسية شديدة، ناشرًا رقم الهاتف للتواصل فى حالة إيجادها.

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