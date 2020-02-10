اليونان: تحليق طائرتين تركيتين دون إذن
الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:00 م
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أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الإثنين، عن أن طائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" حلقتا دون إذن فوق جزيرتي ليبسوي وأركوي بجنوب شرق اليونان.
وذكرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني- في بيان نقلته صحيفة ( كاثيميريني ) اليونانية- أن الطائرتين دخلتا منطقة معلومات الطيران في أثينا في حوالي الساعة العاشرة ونصف من صباح اليوم دون تقديم خطة طيران مسبقة واعترضت طائرات يونانية، الطائرتين التركيتين تماشيًا مع قواعد الاشتباك الدولية.
وذكرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني- في بيان نقلته صحيفة ( كاثيميريني ) اليونانية- أن الطائرتين دخلتا منطقة معلومات الطيران في أثينا في حوالي الساعة العاشرة ونصف من صباح اليوم دون تقديم خطة طيران مسبقة واعترضت طائرات يونانية، الطائرتين التركيتين تماشيًا مع قواعد الاشتباك الدولية.