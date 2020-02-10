اليونان: تحليق طائرتين تركيتين دون إذن

أعلنت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، اليوم الإثنين، عن أن طائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف-16" حلقتا دون إذن فوق جزيرتي ليبسوي وأركوي بجنوب شرق اليونان.وذكرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني- في بيان نقلته صحيفة ( كاثيميريني ) اليونانية- أن الطائرتين دخلتا منطقة معلومات الطيران في أثينا في حوالي الساعة العاشرة ونصف من صباح اليوم دون تقديم خطة طيران مسبقة واعترضت طائرات يونانية، الطائرتين التركيتين تماشيًا مع قواعد الاشتباك الدولية.