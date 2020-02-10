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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2015 والمعني بمكافحة الإرهاب.

وقال عبدالعال، ليس هناك أبشع من الجريمة الإرهابية ولو هناك عقوبة أبشع من الإعدام لاتجه العالم إليها، لأن نتيجة تلك الجريمة تكون أرواح أبرياء.

وقد وافق المجلس على مشروع القانون، من حيث المبدأ بعد أن عرض المستشار بهاء أبوشقة تقرير اللجنة المعني بمشروع القانون، والذي أوصى بالموافقة على مشروع القانون.

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