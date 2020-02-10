البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2015 والمعني بمكافحة الإرهاب.وقال عبدالعال، ليس هناك أبشع من الجريمة الإرهابية ولو هناك عقوبة أبشع من الإعدام لاتجه العالم إليها، لأن نتيجة تلك الجريمة تكون أرواح أبرياء.وقد وافق المجلس على مشروع القانون، من حيث المبدأ بعد أن عرض المستشار بهاء أبوشقة تقرير اللجنة المعني بمشروع القانون، والذي أوصى بالموافقة على مشروع القانون.