«البوصلة» فيلم تسجيلى جديد من «المتحدة»

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاجها فيلما تسجيليا جديدا، ستجرى إذاعته خلال أيام على قنواتها المختلفة، ويحمل الفيلم اسم "البوصلة".وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي للشركة المتحدة، إن الفيلم يطرح واحدا من أهم الموضوعات وهو الإجابة عن سؤال "كيف نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011؟" والمعروف أن هتاف المتظاهرين آنذاك في الميادين كان "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".وأشار إلى أن مجموعة متخصصة عكفت على البحث للإعداد لهذا الفيلم التوثيقي، بحيث يبرز إنجازات حقيقية ملموسة في تلك المحاور وكيف كان لها الأثرالإيجابي الذي أحس به قطاع عريض من المصريين في حياتهم، ويوضح في الوقت ذاته الأسباب التي منعت تحقيق كل المطالب على الوجه الأمثل مع بيان مساعي الدولة لتحقيقها في المستقبل القريب.