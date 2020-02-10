وزارة الداخلية توجه قافلة خدمية لرعاية قاطني حي الأسمرات

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى حى الأسمرات بمنطقة المقطم، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن القاهرة وقطاعات الأحوال المدنية، والخدمات الطبية، والمشروعات والتنمية "منظومة أمان".تم توزيع المساعدات العينية (بطاطين، ملابس، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، وتم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني الحي.