تعليم مطروح: تنفيذ مقترح تنظيم ندوات توعية صحية بمدارس النجيلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، عن الموافقة على تنفيذ مقترح النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب الذي يتضمن تنظيم ندوات توعية صحية بمدارس إدارات النجيلة وسيدي براني والسلوم في القريب العاجل بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك لتبصير الطلاب بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية.ويأتي تنظيم ندوات التوعية الصحية لطلاب المدارس وتبصيرهم بطرق الوقاية من الأمراض المعدية واتباع الأساليب الصحية السليمة والإرشادات التى يجب اتباعها وتنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المؤسسة التعليمية والتهوية الجيدة للفصول ودورات المياه والاهتمام بالنظافة العامة.والتأكيد على الاهتمام بصحة البيئة المدرسية والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية للأمراض المعدية، وبيان الفارق بين اعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس "كورونا".