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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بطنطا، للوقوف على مراحل إنتاج الوجبات المدرسية بالغربية.

وتابع محافظ الغربية، مراحل إنتاج الوجبة المدرسية، مؤكدا أهمية اتباع كافة الاشتراطات الصحية التي تضمن إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب، وشدد على أهمية مراجعة صلاحية المواد الخام قبل دخولها مراحل التصنيع، للتأكد من صلاحيتها.

وعلى جانب آخر وافق المحافظ على إعادة رصف طريق "شبشير - القرشية" بالكامل، والرابط بين مراكز طنطا والسنطة وزفتى، على أن يتم إدراجه في موازنة 2020-2021.

وأشار إلى أن الطريق المذكور يخدم الكثير من القرى في مركز السنطة وبعض قرى طنطا وزفتى، وأن الطريق كان فى حالة سيئة للغاية مما نتج عنه عشرات الحوادث فى الفترة السابقة، لافتا إلى أن عملية الرصف ستكون للطريق بداية من مدخل شبشير.
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)
محافظ الغربية يؤكد على إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

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