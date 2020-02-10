توجيه قوافل طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجون جمصة

وجه قطاع السجون قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات إلى منطقة سجون جمصة، اليوم، لتقديم الرعاية الطبية للمساجين، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجون جمصة كإجراء وقائي من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من النزلاء، فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة.كما تم أخذ مقاسات الأطراف الصناعية لـ13 نزيلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمعرفة فريق عمل من جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول المبرم بينها وبين قطاع السجون، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن بورسعيد، وكذا العاملين من رجال الشرطة والموظفين المدنيين.