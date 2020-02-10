ضبط تشكيل عصابى لسرقة مركبات الـ"توك توك" فى الخانكة

أكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد كمال أبوالعزم، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، قيام 3 عاطلين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "توك توك" بأسلوب المغافلة.عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، و5 طلقات لذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، وسلاح أبيض، وكيس بداخله مادة حارقة "شطة"، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة، و3 مركبات "توك توك".وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا وحيازة الأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، ومركبات "التوك توك" من متحصلات السرقة، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بالتصرف بالبيع في مركبتى "توك توك".