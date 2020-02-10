الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة.. وأمطار خفيفة على القاهرة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض حاد في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، إذ تنخفض الحرارة بالنهار وتزداد البرودة ليلا.وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحاته لـ"الدستور" سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع احتمالية سقوطها على القاهرة والوجه البحري.وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الإثنين- الثلاثاء- الأربعاء).وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، والسواحل الشمالية تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق المتفرقة.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 16 - 8، والوجه البحري 15 - 10، والسواحل الشمالية 15 - 10، وشمال الصعيد 17 - 8، وجنوب الصعيد 19- 11.وأوضحت الهيئة أن طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.وتتكون الشبورة على أغلب الأنحاء في الساعات الأولى من الصباح الباكر.وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 17 - 8، والوجه البحري 16 -10، والسواحل الشمالية 17 - 10، وشمال الصعيد 17 - 8، جنوب الصعيد 19 - 11.وعن طقس الأربعاء، أكدت الهيئة أنه مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتسيطر في الصباح الباكر الشبورة المائية، في ظل تراجع نشاط الرياح بشكل كبير.