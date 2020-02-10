الجيش السورى يحبط محاولة للعدوان التركى غرب سراقب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن الجيش السوري أحبط محاولة تركيا والفصائل الموالية لها التقدم غربي مدينة سراقب بإدلب.وزعم مسئولون أتراك بأن الجيش السوري يستهدف نقطة المراقبة التركية في تفتناز شمال سوريا، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.وكانت الأمم المتحدة أكدت، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن هناك نحو 700 ألف نازح جراء التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا.