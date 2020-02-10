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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السورى يحبط محاولة للعدوان التركى غرب سراقب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن الجيش السوري أحبط محاولة تركيا والفصائل الموالية لها التقدم غربي مدينة سراقب بإدلب.

وزعم مسئولون أتراك بأن الجيش السوري يستهدف نقطة المراقبة التركية في تفتناز شمال سوريا، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وكانت الأمم المتحدة أكدت، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن هناك نحو 700 ألف نازح جراء التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا.

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