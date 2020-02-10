تعليم الشرقية: انتظام الدراسة لليوم الثاني على التوالي بالمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وذلك لليوم الثاني على التوالي من بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020.وتابع وكيل الوزارة انتظام الدراسة خلال المشاركة في انطلاق فاعليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي.تفقد المحافظ الفصول المدرسية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الفصل الفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة توفير وسائل التهوية الجيدة والنظافة داخل الفصول والكشف المبكر عن الأمراض المعدية والمتابعة الدورية للطلاب حرصا على سلامتهم.أكد المحافظ على وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمرور المفاجئ على المدارس للتأكد من وجود أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم وتحقيق الانضباط في العمل.