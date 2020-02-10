ولى العهد البحرينى يشيد بالإجراءات الاحترازية من كورونا

أشاد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الإثنين، بالجهود التي قام بها المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والجهات المعنية بشأن فيروس (الكورونا).جاء ذلك خلال لقائه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وفوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وجواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعددًا من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب.وأشار ولي العهد- حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)- إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فورية احترازية ضمانًا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين عبر توفير الأجهزة والمستلزمات لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس، وسرعة استيراد البدل والسترات الواقية المستخدمة في حال اكتشاف أي إصابة بالمرض، إلى جانب العمل على ربط مختبرات وزارة الصحة العامة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، مثل مركز مكافحة الأمراض العالمية.وشدد على أهمية مواصلة تحقيق المنجزات التي تصب في صالح المواطن في المقام الأول عبر مواصلة تحقيق النمو الإيجابي للمملكة، بما يتماشى مع خلق المزيد من الفرص النوعية أمامه، ووضع مصلحته كأولوية عند تنفيذ كل المبادرات، وذلك بالتواصل البناء ومواصلة التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكثيفه خلال المرحلة المقبلة للتغلب على كل التحديات التي قد تواجهها المملكة بشكل تكاملي.كما أشاد بكل الجهود المخلصة التي يقوم بها كل أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي، والتي تم من خلالها رفع اسم المملكة عاليًا بمنجزات مختلفة على كل الأصعدة، سواء كان ذلك محليا أو إقليميا أو دوليا، مؤكدًا أن العمل الوطني هو عمل يشترك فيه الجميع من أجل رفعة ونماء البحرين.من جانبهم، أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص لتحقيق تطلعات المواطنين، وخلق الفرص النوعية أمامه عبر تهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من الوصول إلى أهدافه بما يعود بالنماء على الوطن، مشيرين إلى الاهتمام الذي يحرصه على تعزيزه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي سيصب في نهاية المطاف في صالح نماء ورفعة الوطن والمواطن.