البرلمان يوافق على تعديلات قانون قوائم الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال علي مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.وقال الدكتور علي عبدالعال إن المجلس وافق على القانون في مجموعه ومن ثم يحال القانون إلى مجلس الدولة، حيث إنه لم يسبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، والذي لا بد أن يعرض عليه وفقا للدستور والقانون لأخذ الرأي النهائي وملاحظات مجلس الدولة عليه، ومن ثم عرض تلك الملاحظات على المجلس لاتخاذ القرار والموافقة النهائية على مشروع القانون.يذكر أن التعديلات شملت تعريف الكيان الإرهابي، والتى شهدت نقاشا واسعا حول إدراج وسائل الإعلام بشتى أنواعها فى تعريف الكيانات الإرهابية.وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن هناك شبهة عدم دستورية فى صياغة هذه المادة، والأفضل هو تفاديها بحذف هذا النص، وهذا القانون مؤقت أو تحفظي ويعالج فترة معينة ما بين القبض على الإرهابى حتى صدور الحكم.وقال النائب علاء عابد: القنوات الفضائية عبارة عن شركات وتصريح ورخصة، وبالتالي لا مانع من حذف التعريف المحدد فى صدر المادة، ولا سيما أن صياغة النص بوضعه القائم تخل بحقوق الإنسان.ورد الدكتور على عبد العال قائلا: هذا النص له حساسية معينة فالقنوات الفضائية، سواء كانت مسموعة أو مرئية، لا حاجة لإدراجها داخل القانون، وحرية الإعلام نقدرها، وبالتالى انتصارا لهذه الحرية والرأي والرأي الآخر في إطار احترام القانون والثوابت يجب حذف هذا النص والنص، لأنه يخل بالمعايير العالمية فى هذه القوانين، وكان النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قد تبنى هذا المقترح.وقال النائب مصطفى بكرى: "إننا نواجه الجيل الرابع من الحروب وقد رأينا ذلك فى السوشيال ميديا، ولكن صياغة النص بهذا الشكل يجعلنا أمام مثار التأويل، وبالتالى يجب حذفه والاكتفاء بوصف هذه الكيانات بالمؤسسة باعتبار أن الكيانات الإعلامية تدار من خلال مؤسسات".وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس أهمية تفادي هذا اللغط بحذف هذا النص، والذى قد يؤدى لحالة من الغضب ونحن فى غنى عن ذلك، وفى النهاية لا يجب التصادم مع مواد الإعلام في الدستور".واقترح النائب إيهاب الطماوى صياغة المادة بحذف القنوات الفضائية، سواء ما كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًا وكذا المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي من تعريف الكيان الإرهابى، والاكتفاء بوضع الشركات والاتحادات والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى وذلك بهدف مكافحة الإرهاب.وسأل رئيس مجلس النواب النائب بهاء أبوشقة، مقرر التقرير، عن رأيه، والذى أعلن خوفه من عدم وجود نص يجابه خطورة أدوات حروب الجيل الرابع.. وبعد النقاش وافق على حذف النص.وبعدها سأل الدكتور على عبد العال الحكومة عن رأيها، وأجاب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، بالموافقة على حذف هذا النص مع الإبقاء على الاتحادات والشركات.وانتهى النقاش إلى صياغة المادة على النحو التالى: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها كل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة، أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.