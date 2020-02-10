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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فعاليات ثقافية وفنية بمتحف النسيج الخميس المقبل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز، الخميس المقبل، فعاليات ثقافية وفنية تتضمن معرضًا فنيًا وندوة علمية وحفلًا تراثيًا، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على افتتاحه.

وأشار مدير عام المتحف الدكتور أشرف أبواليزيد، في تصريح، اليوم الإثنين، إلى أن المعرض يتضمن بعض أعمال وإبداعات طلاب كليات الفنون تحت عنوان (الفن للجميع)، ويشارك فيه عدد من الفنانين من ذوي الهمم؛ لتعريف الزائرين بإبداعاتهم وفنهم المتميز.

وأضاف أنه سيتم عقد ندوة علمية عن قصة إنشاء متحف النسيج وكيفية تحويل المبنى من سبيل محمد علي إلى متحف النسيج المصري، يلقيها الدكتور محمد الرشيدي، المشرف على عملية التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية، كما سيتم عرض فيلم وثائقي عن المتحف والقطع المعروضة به وأنشطته الثقافية والتربوية منذ إنشائه وحتى الآن.

وأوضح أنه في نهاية الاحتفالية ستقوم فرقة التنورة التابعة لوزارة الثقافة بعرض بعض من فنونها التراثية، وذلك على مسرح بيت الشاعر بشارع المعز.

ويعد متحف النسيج المصري، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وعرف هذا المتحف قديمًا باسم سبيل محمد علي، وعقب تجديد شارع المُعز تم تحويل المكان إلى متحف النسيج المصري تم افتتاحه عام 2010.

والمتحف تم تخطيطه بطريقة بسيطة، حيث تضم كل غرفة معلومات على الحوائط عن فترة المنسوجات التي بداخلها من حيث استخدامها الأصلي، وتاريخ صنعها، ومكانها الأصلي، كما تم تخصيص عدد لا بأس به من الغرف للمنسوجات المصرية القديمة.

ويتكون من طابقين وعدد قاعاته 11 قاعة، تعرض القطع النسيجية الأكثر ندرة بعد اختيارها بعناية شديدة من المتاحف المصرية والمواقع الأثرية، ويضم نحو 250 قطعة نسيج و15 سجادة، وتتمثل في كل ما يتعلق بصناعة النسيج ابتداء من العصر المصري القديم مرورًا بالعصر الروماني – اليوناني والفن القبطي، بالإضافة إلى صناعة النسيج في العصور الإسلامية، ابتداء من العصر الأموي ثم العباسي مرورًا بالطولوني والفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني، ثم عصر الدولة الحديثة متمثلة في دولة محمد علي.

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