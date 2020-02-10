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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: قانون قوائم الكيانات الإرهابية تحفظى ومؤقت

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:53 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين هو تحفظي ومؤقت.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، التي بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، "هو قانون تحفظي ومؤقت لفترة معينة، ويغطي الفترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة لكونه إرهابيًا أو كيانًا إرهابيًا".

وشدد عبدالعال، على أن خطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت مثل هذا القانون الذي يستوفي المعايير العالمية، ولاقى ثناء لمسه خلال حضوره عددا من المؤتمرات الدولية؛ لأن مصر اتبعت معيار استخدام القانون لتطبيق الإجراءات الواردة في نصوصه وليس إصدار قرارات.

واستطرد: "الإدراج يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ومدته مؤقتة".

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