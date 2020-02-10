عبدالعال: قانون قوائم الكيانات الإرهابية تحفظى ومؤقت

قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين هو تحفظي ومؤقت.وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، التي بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، "هو قانون تحفظي ومؤقت لفترة معينة، ويغطي الفترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة لكونه إرهابيًا أو كيانًا إرهابيًا".وشدد عبدالعال، على أن خطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت مثل هذا القانون الذي يستوفي المعايير العالمية، ولاقى ثناء لمسه خلال حضوره عددا من المؤتمرات الدولية؛ لأن مصر اتبعت معيار استخدام القانون لتطبيق الإجراءات الواردة في نصوصه وليس إصدار قرارات.واستطرد: "الإدراج يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ومدته مؤقتة".