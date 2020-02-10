مذكرة اعتراض بشأن غياب ممثلى الحكومة عن اجتماع مشروعات البرلمان

كشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن غضب أعضاء اللجنة من ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية لعدم تقديرهم للجنة ومجلس النواب وتعطيل أعمال اللجنة.وأضاف مرعي أن اللجنة وجهت الدعوة إلى البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، وأرسلوا قائمة بالحضور، إلا أنهما لم يرسلا أحدًا للمناقشات.وتابع النائب: "بعتولنا مندوبين مش موجودين في قائمة الحضور، ومعندهمش أي سلطة لاتخاذ أي قرار، فأجلنا الاجتماع لحين حضور مسئولين يقدروا يتخذوا القرار".وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن اللجنة أرسلت مذكرة اعتراض للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضرورة احترام اجتماعات مجلس النواب، خاصة في تلك الموضوعات التي تمس قطاعًا مهمًا من الشعب المصري.ومن جانبه، عقب النائب سيد أبو بردعة، بقوله: "الحكومة بتبعتلنا موظفين درجة خامسة، يشربوا شاي ويمشوا، ومفيش في أيديهم قرارات".