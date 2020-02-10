هونج كونج: ارتفاع حصيلة الإصابات بـ كورونا لـ 38 حالة

أعلنت هونج كونج، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 38 شخصا.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين، واحدة لرجل يبلغ من العمر 69 عاما وليس لديه سجل سفر إلى البر الرئيسي للصين، والأخرى لسيدة تبلغ من العمر 55 عاما.وأضافت الشبكة الأمريكية أن من بين الحالات المصابة، يرقد 4 أشخاص حاليا في حالات حرجة، فيما وصف الأطباء حالة مريض خامس بـ"الخطيرة".ويسبب فيروس "كورونا" مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).