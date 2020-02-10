باكينام كفافي بقائمة «فوربس» لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

أعلنت شركة القلعة، الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، اليو الإثنين، اختيار باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة عربية"، ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط.وأكد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "القلعة"، على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل تتسم بالتنوع وتكافؤ الفرص بين الجميع، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن قوة وتنوع فريق العمل هو الركيزة الأساسية للنجاحات التي حققتها الشركة، ولفت هيكل إلى أن باكينام كفافي عملت في العديد من المؤسسات التي قام بإدارتها منذ أكثر من 25 عامًا، وهو ما أتاح له متابعة مسيرتها المهنية عن كثب منذ طليعتها عندما كانت حديثة التخرج ووصولًا إلى منصبها القيادي الراهن بشركة طاقة عربية. وأعرب هيكل عن ثقته في قدرة كفافي على مواصلة تعزيز مكانة شركة طاقة عربية لتصبح الشركة الرائدة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية وتوزيع المنتجات البترولية بالقارة الإفريقية.واستهلت باكينام مسيرتها المهنية بعد حصولها على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، بالعمل في قطاع الاستثمار المالي والمصرفي بالمجموعة المالية "هيرميس"، وأثبتت جدارتها حتى تولت منصب نائب الرئيس المجموعة، وخلال هذه الفترة؛ انصب اهتمامها على قطاع الطاقة، وهو ما دفعها إلى تغيير مسارها المهني للانضمام إلى شركة الغاز والطاقة "جينكو" خلال عام 2003، وعقب استحواذ شركة القلعة على "جينكو" ودمجها ضمن شركتها "طاقة عربية" الرائدة في قطاع الطاقة، تم تكليف باكينام بشغل منصب رئيس قطاع الاستثمار بالشركة تحت قيادة الأستاذ خالد أبو بكر، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية في ذلك الوقت.وعقب تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية عام 2013، بدأت كفافي بالعمل على تنويع محفظة الشركة وتنمية قاعدة عملائها والتوسع بأعمالها القائمة بالتزامن مع استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، كما نجحت في إدارة أبرز مشروعات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها تطوير وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 65 ميجاوات بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.ومن ناحيته، أعرب خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طاقة عربية عن تفاؤله بالمستقبل الواعد للشركة في ضوء الخبرات المتنوعة التي تحظى بها باكينام كفافي في مجالات تغطية الاكتتاب وإدارة الصفقات الناجحة والطروحات العامة، علاوة على نشاطها المعهود وقدرتها على قيادة فريق العمل. وأكد أبو بكر أن الشركة تحظى بمقومات نمو واعدة في ضوء ما تنفرد به من فريق عمل يضم أنشط المهارات الشبابية، ونخبة من المدراء التنفيذيين والكوادر القيادية مثل باكينام كفافي.ومن ناحيتها، أعربت باكينام كفافي عن اعتزازها باختيارها ضمن قائمة مجلة "فوربس" لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط، واللاتي أثبتن تأثيرهن الإيجابي الملموس بالقطاعات التي يعملن بها، وتابعت كفافي أنها تود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان لفريق عمل شركة طاقة العربية على دوره المحوري في جميع الإنجازات التي نجحت الشركة في تحقيقها، وأعربت عن تطلعها عن توظيف تضافر فريق العمل لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.وتنفرد شركة القلعة تنفرد بفريق متنوع من القيادات الإدارية، وهو ما يعكس استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الشركة والتي تركز على برامج "تطوير الطاقات البشرية" وتساهم بشكل ملموس في تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "SDGs"عبر توفير بيئة عمل تتسم بالمساواة بين الجنسين، وتساهم في تمكين المرأة ورفع الحواجز أمام مشاركتها في سوق العمل.وفي سياق متصل، أوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة والرئيس المشارك لمشروع "تسريع سد الفجوة بين الجنسين في مصر" الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، أن النجاح الذي حققته باكينام هو شهادة على التأثير الإيجابي لتنوع الفريق القيادي والذي يثمر بكل تأكيد عن تحقيق المزيد من الابتكارات وتحسين الأداء المالي بوجه عام.وتؤمن شركة القلعة بأهمية ترسيخ بيئة عمل أساسها قيم الابتكار والشمول وتمكين المرأة، ومن هذا المنطلق تشغل المرأة العديد من المناصب القيادية بشركة القلعة وشركاتها التابعة، كما تمثل المرأة 25% من مجلس إدارة الشركة، و35% من مختلف المناصب الإدارية، علمًا بأن العديد من القيادات النسائية بشركة القلعة تم تكريمهن باعتبارهن من أبرز الشخصيات المؤثرة في شتى المجالات والتخصصات في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفي هذا السياق، أوضحت غادة حمودة، رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة، أن الشركة لا تسلط الضوء فقط على زيادة أعداد النساء ضمن فريق العمل، وإنما ينصب تركيزها أيضًا على شغل الكوادر النسائية للمناصب القيادية وتعزيز قدرتهن على إحداث تأثير إيجابي ملموس.وتعد شركة "طاقة عربية" أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بمصر، وتحظى بشبكة عملاء هائلة يربو عددها على 1.2 مليون عميل، من بينهم 250 منشأة صناعية تقريبًا، وحوالي 3500 منشأة تجارية، وتقوم "طاقة عربية" بتشغيل شبكات البنية الأساسية لقطاع الطاقة، من توزيع الغاز الطبيعي إلى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتوليد وتوزيع الطاقة المتجددة، وتسويق المنتجات البترولية، بالإضافة إلى امتلاك وتشغيل شبكة محطات وقود تربو على 50 محطة بمختلف أنحاء البلاد. وقد نجحت الشركة في إطلاق أول مشروع طاقة شمسية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 72 مليون دولار، كما تعكف الإدارة على دراسة المزيد من الفرص التوسع بقطاع الطاقة المتجددة.جدير بالذكر، أن شركة "طاقة عربية" تعتزم إدراج أسهمها في البورصة المصرية من خلال تنفيذ عملية طرح عام أولي خلال النصف الأول من عام 2020، علمًا بأن شركة القلعة ستواصل الاحتفاظ بحصتها الحاكمة ولا تستهدف بيع حصتها من خلال عملية الطرح المزمع.وتضم قائمة مجلة "فوربس" 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط ممن يعملن في 28 قطاعًا مختلفًا في العديد من بلدان المنطقة، ومن بينهن 10 سيدات مصريات ممن نجحن في تعظيم المردود الإيجابي للشركات والقطاعات التي يعملن بها.