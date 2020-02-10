السبت بدء اختبارات مشرفى حج الجمعيات بمحافظات الصعيد

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، السبت المقبل، لإجراء اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية فى محافظات جنوب الصعيد، والتى ستضم المتقدمين من محافظات "أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج"، بإجمالي 226 متقدمًا، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج.وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، أيمن عبدالموجود، أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب الآلي، وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري 60 سؤالًا دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج، تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.