باستثمارات 18.2 جنيه.. تفاصيل تخصيص قطعتي أرض بالمنيا الجديدة

كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه جاري الموافقة على تخصيص قطعتي أرض مساحة كل منهم تصل لنحو 5000 متر مربع.وأشار في تصريحات للدستور، إلى أن القطعة الأولى بالمنطقة السياحية الثانية لإنشاء فندق سياحي لصالح شركة مصر للتأمين، بقيمة استثمارية 5.2 مليون جنيه، والثانية بالمنطقة السياحية بمركز خدمات قطع الأراضي الأكثر تميزا بقيمة 13 مليون جنيه، موضحًا أنه تم سداد نسبة 10% من قيمة الأرض.وقال إنه جاري الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح شركة كوكاكولا على مساحة 4673 متر مربع، وتصل قيمتها الاستثمارية نحو 7.4 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم سداد نسبة 10% من قيمة الأرض.وكشف أنه تمت الموافقة على تخصيص 15 فدانًا بنظام مقابل الانتفاع لشركة تعمل بالطاقة الشمسية من أجل إقامة محطة كهرباء شمسية بقدرة 20 ميجاوات.