التضامن توجه الرائدات الريفيات لتوعية الأسر بأخطار ختان الإناث

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، خلال شهر فبراير الجاري، بإجراء زيارات لعدد من الأسر المستهدفة فى محافظات الصعيد وعقد جلسات حوارية مع الأهالي والسيدات بالتركيز على رسائل التوعية عن أضرار جريمة ختان البنات.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توزيع مواد توعية خاصة بجريمة ختان الإناث داخل الوحدات الاجتماعية ومكاتب البريد والمدارس والوحدات الصحية التي تقدم مكون خدمات لأسر برنامج تكافل وكرامة بداية في قرى مبادرة حياة كريمة، بالاضافة إلى إجراء حوار مجتمعي مع أهالي القرى المستهدفة في المبادرة، لمعرفة الأفكار والدوافع الاجتماعية التي تدفع الأسر في الاستمرار لممارسة ختان الإناث رغم تجريمها.