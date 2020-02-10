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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الآلاف يشيعون جثمان شهيد سيناء لمثواه الأخير في البحيرة (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:38 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
البحيرة معوض هويدى
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شيع الآلاف من أهالي مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، جنازة الشهيد جمعة رضا جمعة عبد الحليم بسيوني، ابن قرية الإصلاح بمركز حوش عيسى، لمثواه الأخير، والذي استشهد مساء أمس الأحد، إثر هجوم إرهابي على كمين زلزال 15 بالشيخ زويد في سيناء.
الآلاف يشيعون جثمان
وتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جنازة الشهيد، كما احتشد الآلاف من أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، لتشييع جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن القرية.

وقدم المحافظ، واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه فلهم.

"الدستور" انتقلت لقرية الشهيد، لمتابعة حالة الأهالي، حيث كان الحزن هو سيد الموقف.
الآلاف يشيعون جثمان
وقال خيري فرج ويعمل محام، جار الشهيد، إنه كان شابا مكافحا ومحبوبا من الجميع وكان مقربا من قلبه لأنه صديق نجله الأصغر، موضحا أن لديه من الأشقاء أربعة اثنين من الذكور والإناث.

وأضاف خيري، أنه لا يقوى على الكلام من هول الصدمة، مطالبا بسرعة القصاص من كل المشاركين في تلك العملية البشعة، والتي أدمت قلوب جميع المصريين، موضحا أن الشهيد كان يتبقى في عمر خدمته بالقوات المسلحة شهر واحد فقط وكان موجودا في البلدة من عشرين يوما.

فيما قال حمدي فؤاد، خال الشهيد: "طول عمره متدين وكان يحافظ على الصلوات في أوقاتها وكان يخبرهم دائما بأن الأمور تسير بشكل جيد في سيناء وأن القوات المسلحة تخوض ملحمة هناك وأن رجال الجيش سيقضون على كل الإرهابيين".
الآلاف يشيعون جثمان
وردد أهالي وأقارب الشهيد، هتافات مناهضة للإرهاب ومطالبة بالقصاص للشهداء.

وكانت عناصر القوات المسلحة، تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان له: "نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تمت إصابة واستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى".

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