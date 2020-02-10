عضو بـ«المستثمرين»: المركزي حل أزمة أكثر من 16 مصنعا متعثرا

قال المهندس صبحي نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع اتحاد المستثمرين في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لحل أزمة المصانع المتعثرة، لافتًا إلى أنه بالفعل تم إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد والبنك المركزي لتسهيل الإجراءات وحل جميع المشاكل التمويلية التي تقف عائق أمام الصناع.وأكد نصر، في أعقاب مشاركته في جلسة بلجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه حتى الآن حلت أزمة نحو أكثر من 16 مصنعا متعثرا، أغلبها يعملون في مواد البناء والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى إصدار البنك المركزي كتاب دوري بنتائج الاجتماعات التي شكلت لحل أزمة المصانع المتعثرة.وشارك عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، لمناقشة كيفية تفعيل مبادرة المركزي لدعم الصناعة بشكل سليم، بالإضافة إلى رصد أبرز القطاعات المستفيدة من المبادرة للمصانع المتعثرة.