الأنبا إبراهيم اسحق يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك في ميلانو

ترأس الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأقباط الكاثوليك بميلانو.وشارك في صلاة القداس الإلهي الأب يوأنس وشعب الكنيسة.ومن جهة أخرى، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بصوم نينوى والمعروف بصوم يونان؛ والذي يستمر لمدة ثلاث أيام متتالية؛ يترأس خلاله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القداسات الإلهية؛ فيما تغلق الأديرة أبوابها حتى الاربعاء المقبل.