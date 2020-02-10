برلمانى روسى: نسعى للاستثمار فى قطاع الغاز العراقى

أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان" للشئون الاقتصادية، يوري فيدوروف، أن الشركات الروسية "لوك أويل" و"غازبروم" و"باشنيفت" تسعى للعمل في قطاع الغاز العراقي.وقال فيدوروف، خلال اجتماع مع السفير العراقي لدى روسيا عبدالرحمن حميد الحسيني، اليوم الإثنين: "نتعاون مع العراق في مجال الطاقة، حيث تجاوز إجمالي استثماراتنا الـ10 مليارات دولار".وأضاف: "نحن نعمل على تنويع الأنشطة والاستثمار في قطاع الغاز العراقي، وحسب التوقعات الأولية سيزيد استثمار شركاتنا في الاقتصاد العراقي بثلاثة أضعاف".وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الشهر الماضي، أنها وافقت على جولة خامسة لعطاءات عقود التنقيب عن الغاز في شرق البلاد.وتتعلق اتفاقيات التنقيب في محافظة ديالى بتطوير حقول من المتوقع أن تنتج 750 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في غضون 36 شهرا.وتتنافس عدة دول للحصول على موطئ قدم في صناعة النفط والغاز العراقية في الشمال والجنوب؛ سعيا منها لتأمين عقود النفط والغاز في جميع أنحاء العراق.